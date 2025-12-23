پخش زنده
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به ظرفیت بالای مدالآوری ورزشکاران استان، بر لزوم توجه ملی و متناسب به ورزش مازندران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولیفقیه در استان مازندران با تأکید بر ظرفیت بالای ورزشی این استان، خواستار توجه ملی به استعدادهای مازندران، مقابله با بیعدالتی و فساد در حوزه ورزش و تقویت واقعی ورزش همگانی شد.
آیتالله محمدی لائینی در دیدار با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در ورزش کشور گفت: استعداد و مدالآوری ورزشکاران مازندرانی معادل چند استان است و انتظار داریم این ظرفیتها متناسب با جایگاه واقعی خود، مورد توجه و حمایت ملی قرار گیرند.
وی با انتقاد از معطلماندن برخی پروژههای ورزشی افزود: نباید طرحها و ساختمانهای ورزشی سالها نیمهتمام باقی بمانند و در معرض فرسودگی قرار گیرند. واگذاری پروژهها به مسئولان محلی اقدام مناسبی است، اما این واگذاری باید با پیوست بودجههای ملی همراه باشد تا به نتیجه برسد.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین بر ضرورت سلامت فضای ورزش تأکید کرد و گفت: انتظار داریم در حوزه ورزش با بیعدالتیها، فساد و آسیبهای احتمالی برخورد شود تا ورزشکاران دچار آسیب نشوند. ورزش باید پاک، سالم و بهدور از حاشیه باشد.
آیتالله لائینی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه جدی به ورزش همگانی را ضروری دانست و تصریح کرد: گاهی به نام ورزش عمومی، برنامههایی مانند راهپیمایی سلامت یا جشنوارههایی برگزار میشود که با ماهیت واقعی ورزش همگانی فاصله دارد. ورزش عمومی صحنهای مقدس است و باید بهگونهای اجرا شود که موجب دلآزردگی مردم و خانوادههای شهدا نشود.
این دیدار با طرح دیدگاهها و دغدغههای ورزشی استان مازندران و تأکید بر نقش حمایتی وزارت ورزش و جوانان در سطح ملی به پایان رسید.