در آستانه اکران فیلم سینمایی «احمد» به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی نوری و کارگردانی امیرعباس ربیعی نماهنگ رسمی این اثر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نماهنگ این فیلم احمد را سیدعلی نوروزیان ساخته است،

فیلم «احمد» روایتی از تلاش های شهید احمد کاظمی در زلزله بم است. این اثر از فردا چهارشنبه ۳ دی به سرگروهی سینما فرهنگ و پخش بهمن سبز اکران خود را در سینما‌های سراسر کشور آغاز می‌کند.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی ... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.