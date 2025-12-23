به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حوروی گفت: با توجه به گزارش ستاد خبری اداره صمت مبنی بر تخلیه آرد نانوایی در شیرینی پزی خانگی ضمن هماهنگی با اتحادیه قنادان و پلیس مقدار ۱۴کیسه آرد یارانه ۱۵ درصد در محل کشف و ضبط شد.

وی افزود: ارزش ریالی آرد‌های مکشوفه ۱۶۰میلیون ریال بوده که با توجه به محرز شدن تخلف در همین راستا پرونده تخلف متصدی قنادی تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.

رئیس اداره صمت شهرستان فردوس گفت: آرد یارانه‌ای یکی از کالا‌های مهم در چرخه تولید نان به شمار می‌رود که هرگونه توزیع خارج از شبکه و غیر قانونی آن می‌تواند علاوه بر مصارف غیر ضروری به برهم خوردن چرخه تامین نان و قوت مردم منجر شود.

حوروی از همه شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه خرید و فروش غیرقانونی آرد در شهرستان موضوع را به سامانه ۱۲۴ یا شماره تماس ۳۲۷۲۳۵۴۰ و یا ۳۲۷۲۴۰۱۰ اتاق اصناف شهرستان گزارش دهند تا بلافاصله به موضوع رسیدگی و برخورد قانونی صورت پذیرد.