به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی میقانی گفت: راهداران استان در ۵ روز گذشته (۲۶ تا ۳۰ آذر)، عملیات برف روبی را در محور‌های مواصلاتی استان به طول ۶ هزار و ۳۵۵ کیلومتر باند اجرا کردند.

وی با اشاره به عملیات برف روبی و بازگشایی محور‌های ۳۴۳ روستا به طول ۲ هزار و ۸۶۵ کیلومتر، افزود: در عملیات برف روبی ۵ روز گذشته، ۷۱۷ نفر روز راهدار و ۴۴۰ دستگاه روز ماشین آلات درگیر بوده‌اند.

میقانی اظهارکرد: همچنین به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی و لغزندگی جاده‌ها، ۳ هزار و ۱۶۳ تن شن و نمک در سطح محور‌ها پخش شد.

وی ادامه داد: راهداران استان علاوه بر بازگشایی و پاکسازی مسیرها، شرایط اسکان موقت ۶۵ مسافر در راه مانده فراهم و به ۱۸۴ خودروی گرفتار در برف امدادرسانی کردند.