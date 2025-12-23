پخش زنده
بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلایندگی هوا در ۳ شهر استان سمنان در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کیفیت هوای شهرهای دامغان ، گرمسار و ایوانکی امروز سه شنبه دوم دی ماه در وضعیت نارنجی « ناسالم برای گروه های حساس » و در سمنان در وضعیت زرد «قابل قبول» است.
بر اساس اعلام هواشناسی تا پایان هفته در برخی ساعات افزایش نسبی و تدریجی غلظت غبار و آلایندههای جوی به ویژه برای نواحی غربی و صنعتی استان سمنان رخ خواهد داد.
در شهرهای با وضعیت قرمز همه گروهها و در شهرهای با وضعیت نارنجی، سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
همچنین انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط توصیه نمیشود و افراد دارای بیماریهای زمینهای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.
شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.