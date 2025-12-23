تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی دوم دی به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امروز سه شنبه دوم دی ۱۴۰۴، دوم رجب ۱۴۴۷ و بیست و سوم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۶ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۲ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۴ دقیقه است.

اذان صبح فردا چهارشنبه سوم دی ساعت ۵ و ۴۶ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۱ دقیقه ثبت شده است.