به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز، سه شنبه ۲ دی ماه در آبادان با ۱۵۵ و خرمشهر با ۱۶۶، کارون با ۱۶۰، ماهشهر با ۱۶۶ و اهواز با ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم هوا در این شهرستان‌ها است.

همچنین آلودگی هوا در شهر‌های شادگان با ۱۲۸، هندیجان با ۱۴۳، هویزه با ۱۲۵ و سوسنگرد با ۱۴۶ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای تمامی گروه‌های حساس گزارش شده است.

براساس داده‌های این سامانه شهر‌های بهبهان، آغاجاری، امیدیه، رامشیر، رامهرمز، باغملک، دزپارت، ایذه، مسجدسلیمان، ملاثانی، شوشتر، دزفول، اندیمشک و شوش در وضعیت زرد و قابل قبول و شهر‌های لالی و اندیکا در وضعیت سبز و پاک قرار گرفتند.