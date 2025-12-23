به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: گزارشی مبنی بر وقوع گازگرفتگی یک خانم ۴۰ ساله در چیتاب به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

غفارفرد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد و پس از اقدامات اولیه و بررسی‌های انجام‌شده، فرد مذکور به مرکز درمانی منتقل شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست نسبت به بررسی دودکش‌ها، تهویه مناسب و استاندارد بودن تجهیزات گرمایشی توجه ویژه داشته باشند تا از بروز حوادث تلخ مشابه جلوگیری شود.