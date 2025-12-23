پخش زنده
امروز: -
دو نفر از هواداران گروه «فلسطین اکشن»، گروهی که خواهان توقف صدور سلاح برای رژیم اسرائیل هستند، به علت وخامت حالشان در پی اعتصاب غذای طولانی مدت در زندانهای انگلیس در اعتراض به زندانی شدن خود، به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ فعالان مدنی و اعضای خانوادههای "آمو گیب" ۳۰ ساله و "کامران احمد" ۲۸ ساله، از دولت انگلیس خواستند در این باره به سرعت رسیدگی کند. "آمو گیب" که در زندان "برونزفیلد" در استان "ساری" در انگلیس زندانی است، محاکمه نشده و پنجاهمین روز اعتصاب غذا را پشت سر گذاشته است. "کامران احمد" نیز بیش از چهل و دو روز است که اعتصاب غذا کرده و در زندان امنیتی "پنتونیلویل" در لندن زندانی است.
روزنامه گاردین نوشت: وکلای این زندانیان هوادار فلسطین درباره وضع جسمانی این اعتصابیون ابراز نگرانی کردهاند و میگویند تاخیر در کمک درمانی به آنان و نیز محدود کردن تماس آنان با اعضای خانواده، پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
این وکلا همچنین با انتقاد از رویگردانی دیوید لامی، وزیر دادگستری و بی توجهی به وضع این زندانیان، رسیدگی فوری به وضع جسمانی این زندانیان را خواستار شدند.
"آمو گیب" برغم فشار زندان و وضع جسمی نامناسب، برهمبستگی اش با مردم فلسطین تاکید کرد.
موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" که وکالت ۸ نفر از هواداران گروه "اکشن فلسطین" را برعهده دارد، پیشتر در نامهای نوشت: این افراد به علت ادامه اعتصاب غذا، در معرض خطر مرگ قرار دارند و ۵ نفر از هواداران این گروه هوادار فلسطین، پس از پیگیریهای مستمر حقوقی و برخی نمایندگان مستقل مجلس به بیمارستان منتقل شدهاند.
در نامه وکیل این هواداران فلسطین آمده یکی از این زندانیان، پس از ۳۷ روز اعتصاب غذا، ۱۰ کیلوگرم از وزنش را از دست داده است و برخی از آنان توان راه رفتن ندارند.
موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" در نامهای، از "دیوید لامی"، وزیر دادگستری خواسته است زمانی را برای ملاقات و گفتگو درباره شرایط موکلانش، معین کند. در این نامه درباره وضع نامناسب جسمی هواداران گروه "اکشن فلسطین" و وخامت حالشان، هشدار داده شده است.
در این نامه همچنین به وزیر دادگستری انگلیس هشدار داده شده است این جوانان هوادار فلسطین، بدون ارتکاب جرم ممکن است در زندان جان خود را از دست بدهند. ۴ نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب غذا در زندانهای انگلیس دست زدهاند، به علت تلاش برای توقف یکی از شعب کارخانه اسرائیلی "الیبت سیستمز" در ماه اوت پارسال در شهر بریستول انگلیس مجرم شناخته شدهاند.
پس از این که دولت انگلیس گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد، شمار فراوانی از صلح طلبان و آزادی خواهان از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران در انگلیس، به فعالیتهای اجتماعی روی آورده و در هواداری از حقوق فلسطینیان و هوادارانشان به خیابانها آمدند و با در دست داشتن تابلو نوشتههایی که «من با نسل کشی مخالفم و من از فلسطین اکشن حمایت میکنم» حمایت خود را از آنان اعلام کردند که بر اساس گزارش نهادهای مدنی حامی حقوق فلسطینیان تاکنون بیش از دو هزار نفرشان بازداشت و برای تعیین مجازات روانه دادگاهها شدند و برخی نیز بدون محاکمه زندانی شدند.