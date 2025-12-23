براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای ۷ شهر در استان خوزستان در وضع قرمز و ناسالم و ۴ شهر دیگر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرارگرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در روز دوشنبه ۲ دی ماه در خرمشهر روی عدد ۱۷۱، آبادان ۱۶۸، کارون ۱۶۱، ماهشهر ۱۵۹، اهواز ۱۵۷، شادگان ۱۵۲، دشت آزادگان ۱۵۱ AQI قرار گرفت که گویای وضع قرمز و ناسالم هوا برای همه است.

همچنین هویزه با ۱۲۱، آغاجاری ۱۰۵، شوشتر ۱۰۳، ملاثانی ۱۰۲ AQI در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های این سامانه، امیدیه، اندیمشک، باغملک، بهبهان، دزفول، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان در وضع قابل قبول و اندیکا، ایذه، دهدز و لالی در وضع پاک قرار دارند.