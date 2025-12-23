به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: سرشماری حیات وحش مناطق حفاظت شده دنای شرقی، سیوک و شکار ممنوع خرم ناز به شکل گسترده و با حضور ۳۰ نیروی متخصص در قالب ۸ اکیپ، از امروز سه شنبه ۲ دی ماه آغاز خواهد شد.

عبدال دیانتی نسب افزود: این سرشماری دو روزه، فراتر از یک شمارش معمول است و علاوه بر پایش جمعیت حیات وحش گونه‌های شبگرد و روزگرد، وضعیت منابع آبی، سلامت مراتع و جنگل‌ها را نیز موشکافانه بررسی میشود.

وی ادامه داد: این تلاش برای ثبت «واقعیتِ» زیستگاه‌ها در حساسترین زمان ممکن (همزمان با بارش برف) انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: شمارش حیات وحش از جمله گونه‌های شب‌گرد و گوشه‌نشین و همچنین ثبت ردپا و دیگر علائم حضور آنها، پایش سلامت زیستگاه، بررسی منابع آبی از نظر کمی (پر شدن آبشخورها) و کمی، پایش وضعیت مرتع، پوشش گیاهی و سلامت درختان، کنترل بیماری و تلفات: بررسی نشانه‌های بیماری در جمعیت حیات وحش و ثبت هرگونه تلفات از دیگراقداماتی است که تیم‌های پایشی و شمارشی انجام خواهند داد.

دیانتی نسب گفت؛ سراکیپ‌ها مواظفند در یک گزارش مفصل نقاط ضعف و قوت، وضعیت زیستگاه را برای تصمیم گیری‌های آتی آرائه نمایند.