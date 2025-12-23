هوای شیراز برای گروههای حساس ناسالم شد
شاخص کیفیت هوای شیراز به عدد ۱۱۸ و در محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ شاخص کیفیت هوای شیراز به عدد ۱۱۸ و در محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» رسید؛ مسئولان محیط زیست استان فارس از کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی خواستند از تردد غیرضروری در شهر خودداری کنند.
هرگاه شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار میگیرد، به شهروندان بهویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی، عروقی و تنفسی و زنان باردار توصیه میشود تا حد امکان از منزل خارج نشوند. در صورت ضرورت خروج نیز باید حتماً از ماسک استفاده کنند.
دستهبندی شاخص کیفیت هوا (AQI)
شاخص کیفیت هوا (AQI) کیفیت هوا را در شش سطح اصلی و به تفکیک عددی دستهبندی میکند. هر یک از این سطوح، پیامدهای بهداشتی مشخصی را برای شهروندان به همراه دارد.
هوای پاک در محدوده شاخص ۰ تا ۵۰ قرار میگیرد. در این شرایط، کیفیت هوا رضایتبخش ارزیابی میشود و آلودگی هوا بیخطر یا کمخطر محسوب میگردد.
هوای قابل قبول با شاخصی بین ۵۱ تا ۱۰۰ مشخص میشود. کیفیت هوا در این محدوده، عموماً قابل قبول است، اما ممکن است برخی آلایندهها برای تعداد بسیار محدودی از افراد دارای حساسیتهای ویژه، علائم تنفسی ایجاد کنند.
هوای ناسالم برای گروههای حساس شامل شاخصهای ۱۰۱ تا ۱۵۰ است؛ در این سطح، برخی از افراد گروههای حساس ممکن است اثرات بهداشتی نامطلوبی را تجربه کنند، اما عموم مردم معمولا تحت تاثیر قرار نمیگیرند.
هوای ناسالم هنگامی رخ میدهد که شاخص به محدوده ۱۵۱ تا ۲۰۰ صعود کند؛ در این شرایط، هر فردی ممکن است اثرات بهداشتی را احساس کند و اعضای گروههای حساس با اثرات جدیتری مواجه میشوند.
هوای بسیار ناسالم با شاخصهای ۲۰۱ تا ۳۰۰ همراه است؛ این وضعیت، یک هشدار سلامت جدی به شمار میآید و هر فردی ممکن است اثرات بهداشتی شدیدتری را بر سلامت خود تجربه کند.
هوای خطرناک نیز در شاخصهای بالاتر از ۳۰۰ مشاهده میشود؛ این عدد، یک اخطار بسیار جدی برای سلامت عمومی محسوب میشود و اعلام وضعیت اضطراری را میطلبد؛ در این سطح، احتمالا تمامی افراد جامعه تحت تاثیرات شدید سلامتمحور قرار میگیرند.
هماکنون شاخص کیفیت هوای شیراز در محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد و نیازمند توجه و مراقبت ویژه است.