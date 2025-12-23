به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: استان ما در اقلیم خشک و نیمه قرار دارد، بارندگی ها کم و تعریق و تبخیر زیاد است و به طور متناوب وارد دوره خشکسالی با تر سالی می شویم.

محمود پوراکبر که دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع مهار روان آب ها در خراسان رضوی سخن می گفت، افزود: استان در سال ششم خشکسالی قرار دارد و این مساله اهمیت طرح های آبخیزداری و آبخوانداری را بیش از گذشته نشان می دهد.

طرح های آبخیزداری در برنامه توسعه آمده اما بودجه کافی تخصیص نیافته است

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی اظهار داشت: در برنامه های پنجم، ششم و هفتم توسعه اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری دیده شده است، به عنوان مثال بر اساس برنامه هفتم استان خراسان رضوی در مدت پنج سال باید هزار و ۴۵۰ هکتار یعنی به طور میانگین هر سال بیش از ۲۸۳ هکتار طرح آبخیزداری و آبخوانداری اجرا کند.

پوراکبر ادامه داد: این در حالی است که سال گذشته باید هزار و چهارصد میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح ها به منابع طبیعی خراسان رضوی تخصیص می یافت که فقط ۱۰۰ میلیارد تومان از این بودجه محقق شد و امسال هم فقط ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

سدسازی یا آبخیزداری؟ کدام یک در اولویت است؟

معاون اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی ۱۱/۶ میلیون هکتار وسعت دارد که حدود ۵/۷ میلیون هکتار حوزه های مستعد انجام عملیات آبخیزداری است.

پوراکبر تصریح کرد: در همه جای استان نمی شود سد ساخت اما تقریبا در همه جای استان می توان عملیات آبخیزداری و آبخوانداری را انجام داد.

وی اضافه کرد: تعداد سدهای خراسان رضوی تقریبا به تعداد شهرستان های استان است، در حالی که می توان در استان حدود ۵ هزار سازه آبخیزداری انجام داد و تا کنون نیز ۲ هزار سازه ساخته شده است.

پوراکبر با بیان اینکه سدها هم جایگاه خود را دارند، گفت: کل بودجه طرح های آبخیزداری و آبخوانداری استان در ۳۵ سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که معادل حدود ۵۰ درصد اعتبار سد در حال ساخت شوریجه است.

وی تصریح کرد: در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ اعتبارات خوبی از محل صندوق توسعه ملی به آبخیزداری اختصاص یافت و در طول سه سال به اندازه ۳۰ سال اعتبار داده شد و طرح های مختلفی اجرا شد.

پوراکبر با بیان اینکه طرح های آبخیز و آبخوانداری شامل عملیات مکانیکی، بیومکانیکی، بیولوژیکی و مدیریتی است، از مردم استان خواست بویژه در اجرای طرح های بیولوژیکی مانند درختکاری و حفاظت از درختان این اداره را یاری کنند.

سدهای طرق، کارده و ارداک خارج از مدار بهره برداری

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: به طور میانگین ۴۸ میلی متر بارندگی در استان امسال ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۴ درصد افزایش دارد و در مشهد هم ۵۴ میلی متر بارندگی داشته ایم که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد افزایش داشته است.

مهدی حسین پور افزود: با این حال بارندگی های اخیر، کمبود آب استان را جبران نکرده است.

وی تصریح کرد: سد دوستی هم اکنون حدود ۲۶/۵ میلیون متر مکعب دارد که معادل ۲ درصد از حجم این سد است و سدهای طرق، کارده و ارداک هم از مدار بهره برداری خارج شده اند.

معاون آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار داشت: سد شوریجه در منتهی الیه حوزه آبریز کشف رود با ظرفیت ۲۹/۵ میلیون متر مکعب در حال ساخت است تا جلو خروج آب رواناب ها و سیلاب ها از کشور به ترکمنستان را بگیرد.

حسین پور افزود: سدسازی تنها یکی از ابزارهای مدیریت تامین پایدار آب است و در کنار سدسازی باید بهبود بهره وری، بازچرخانی پساب و احیای آبخوان ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح انتقال آب دریای عمان گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری این طرح است و هدف اصلی از اجرای آن، تامین آب لازم برای صنایع استان های سه گانه خراسان و سیستان و بلوچستان است.

حسین پور تصریح کرد: با وجود محدودیت های اعتباری برای گذر از تابستان آینده بدون مشکل (بدون نیاز به جیره بندی) برنامه ریزی دقیق انجام شده است.