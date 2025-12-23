پخش زنده
امروز: -
سرپرست جهاد کشاورزی باغملک از آغاز کشت پاییزه در دیمزارهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید قاسم خورشیدی اظهار داشت: با توجه به تأخیر در بارشهای پاییزی امسال، عملیات کاشت دیمزارها در باغملک اندکی دیرتر از موعد معمول آغاز شده است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای باغملک در حوزه تولیدات دیم افزود: این شهرستان با دارا بودن بیش از ۳۰ هزار هکتار اراضی دیم، یکی از مهمترین مناطق استان خوزستان در زمینه جهش تولید در دیمزارها محسوب میشود.
خورشیدی تصریح کرد: نهادههای دولتی مورد نیاز کشاورزان تأمین شده و در حال توزیع است و تلاش داریم مشکلی در این رابطه برای بهره برداران به وجود نیاید.