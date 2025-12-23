به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان

اعزام پیشکسوتان بسیج و رزمندگان دوران دفاع مقدس سیرجان به مشهد مقدس

تعداد ۴۰ نفر از پیشکسوتان بسیجی دوران دفاع مقدس جهت زیارت مرقد مطهر امام رئوف علی ابن موسی الرضا علیه السلام به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گفته سرهنگ علی دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان این پیشکسوتان از نیروهای اولیه تشکیل بسیج سیرجان هستند که امروز به مناسبت هفته مقاومت راهی حرم رضوی شدند .

وی افزود: این رزمندگان و بسیجیان پیشکسوت طی مدت ۵ روز در کنار زیارت مضجع نورانی امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام از برنامه های زیارتی و فرهنگی رواق های آستان مقدس رضوی نیز بهره مند می شوند.

