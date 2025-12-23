به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون برکناری رئیس و نایب رئیس فدراسیون ناشنوایان و به دلیل بدهی، کسب نتایج ضعیف و اعزام نفرات اضافه به مسابقات المپیک ناشنوایان در ژاپن، برکناری رئیس تازه انتخاب شده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به علت جعلی بودن مدرک تحصیلی رئیس منتخب، ماجرای پنالتی نزدن شجاع خلیل زاده در تیم ملی و پنالتی زدن او در تیم باشگاهی و حواشی ایجاد شده بعد از زدن پنالتی در بازی با پرسپولیس در جام حذفی، داستان گرفتن تابعیت مضاعف امیررضا معصومی و درخواست برای کشتی گرفتن برای کشور جمهوری آذربایجان و پول نگرفتن تکواندوکاران دختر در لیگ برتر بانوان پرداخته است.





