پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانشمالی گفت: همزمان با شب یلدا، ۱۰ هزار بسته معیشتی با مشارکت مردم نیکوکار و مراکز نیکوکاری در میان مددجویان و خانوادههای نیازمند این استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مجید الهیراد گفت: این بستههای معیشتی در قالب پویش «یلدای مهربانی» و با هدف حمایت از خانوادههای کمبرخوردار، مناطق حاشیهای و مددجویان زیر پوشش کمیته امداد تهیه و توزیع شده است.
وی افزود: برای اجرای این پویش، مردم نیکوکار خراسانشمالی ۵۰ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی اهدا کردند که این میزان به طور کامل محقق شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانشمالی با بیان اینکه ارزش هر بسته یلدایی به طور میانگین پنج میلیون ریال است، گفت: بیش از ۱۷۰ مرکز نیکوکاری در استان در جمعآوری و توزیع این بستهها با کمیته امداد همکاری داشتند.