استان تهران با ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی خالی، بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس دادههای شرکت ملی گاز، واحدهای مسکونی که اطلاعات مصرف گاز ندارند، بهعنوان واحدهای مسکونی خالی شناسایی شدهاند.
براساس این گزارش، هرچند این روش به شناسایی دقیق تعداد واحدهای خالی منجر نمیشود، اما تصویری نسبتاً قابلاتکا از وضعیت واحدهای مسکونی خالی، از نظر توزیع جغرافیایی و وضعیت رفاهی در سطح کشور ارائه میدهد.
آمارها نشان میدهد حدود ۹.۴ درصد از کنتورهای گاز کشور یا هیچ مصرفی ثبت نکردهاند یا مصرف آنها صفر بوده است.
همچنین از مجموع ۲۸ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۳۲ واحد مسکونی در کشور، حدود ۲ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۹۸ واحد بهعنوان واحد مسکونی خالی از سکنه تلقی میشوند.
