به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: فعالیت سامانه بارشی اخیر، اگرچه موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شد، اما ۲۳۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی بخش‌های وراوی، مرکزی، گله دار و اسیر شهرستان مهر خسارت وارد کرد.

محمد محمودی افزود: محصولاتی از جمله گندم، جو، پنبه، چغندرقند، کلزا، گوجه فرنگی و سایر محصولات زراعی، چاه‌ها، تاسیسات، جاده‌های بین مزارع، حصار‌ها و سیستم‌های آبیاری در این بارندگی‌ها دچار خسارت شدند.

وی گفت: در شهرستان مهر، میانگین بارندگی اخیر به طور متوسط ۱۹۸ میلی‌متر ثبت شده که این حجم بارش در مدت کوتاه، عامل اصلی خسارت به بخش کشاورزی بوده است.

معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی بیان کرد: کشاورزانی که مزارع خود را بیمه کرده‌اند و در این بارندگی‌ها دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به نماینده بیمه‌گذار در این شهرستان نسبت به دریافت خسارت خود اقدام کنند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.