مدیرکل دامپزشکی استان همدان از اعزام اکیپ مایهکوبی این اداره به استانهای خوزستان، ایلام و لرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیرحسین نقی پور گفت: این اعزام شامل ۱۲ نفر در قالب سه اکیپ و به منظور پیشگیری از انتشار و انتقال بیماریهای واگیر در دامهای عشایر علیه انواع بیماریهای دامی، انجام می شود.
او با اشاره به اینکه واکسیناسیون دامها به منظور پیشگیری از انتشار و انتقال بیماریهای واگیر صورت می گیرد، افزود: اکیپهای جهادی این اداره کل هر ساله جهت انجام مایه کوبی دامهای عشایراین استان که در مناطق جنوبی کشور مستقر هستند اعزام می شوند.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان با اشاره به انواع واکسنهای دامی استفاده شده در این طرح، تأکید کرد: این اکیپها به مایهکوبی دامهای عشایر علیه بیماریهای آبله، شاربن، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی بروسلوز و ppr خواهند پرداخت.
نقی پور تصریح کرد: با توجه به اینکه عشایر همدان در فصل سرما و به منظور زمستان گذرانی، دامهای خود را به استانهای گرمسیر مانند خوزستان، ایلام و لرستان مهاجرت میدهند، به همین منظور اداره کل دامپزشکی استان همدان نیز برای پیشگیری از انتشار و انتقال بیماریهای واگیر دامی به استان همدان و استانهای مسیر کوچ در فصل قشلاق دامهای عشایر را بر علیه انواع بیماریها با اعزام اکیپهای فعال مایه کوبی می کند.
این مسئول گفت: در این طرح که به مدت ۶۰ روز اجرا می شود پرسنل اداره کل دامپزشکی استان همدان به صورت فشرده وجهادی در دو نوبت صبح و عصر اقدام به مایهکوبی این دامها میکنند.