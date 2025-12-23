پخش زنده
امروز: -
هوای اصفهان و چهار شهر دیگر استان امروز ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هفت صبح امروز با میانگین ۱۵۹ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه ثبت شد.
همچنین در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۷۱، احمدآباد ۱۸۱، میدان انقلاب ۱۵۹، خیابان پروین اعتصامی ۱۷۰، دانشگاه صنعتی ۱۷۳، رهنان ۱۵۸، سپاهانشهر ۱۶۹، فرشادی ۱۶۱، فیض ۱۶۸، بولوار کاوه ۱۶۴، کردآباد ۱۸۹ و هزار جریب ۱۶۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان ولدان با عدد ۱۴۱، میرزا طاهر ۱۰۸، پارک زمزم ۱۴۹، رودکی ۱۳۷ و زینبیه ۱۴۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) امروز هوای خمینیشهر، کاشان و مبارکه در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
ایستگاه شاهینشهر نیز قطع است.
هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد پیشبینی کرده که طی ۲۴ ساعت پیش رو همچنان به دلیل سکون جوی و ماندگاری هوای سرد، شاخص آلایندهها در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان افزایش مییابد.
بنابر اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان با توجه به هشدار سطح زرد هواشناسی درمورد شرایط آلودگی هوا، تنها برگزاری صبحگاه و کلاس درس تربیت بدنی در فضای باز مدارس اصفهان و شهرهای مجاور امروز ممنوع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.