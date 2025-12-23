\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0648\u0632\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u063a\u06cc\u0631\u0639\u0644\u0646\u06cc \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a.