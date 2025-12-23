به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان

اولین نشست هماهنگی برگزاري جشنهای چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران عصر امروز برگزارشد.

معاون سياسي اجتماعی استانداردر این نشست با تاکید بر اهمیت برگزاري جشن‌های دهه فجر گفت: این ایام،هم جشن پیروزی انقلاب اسلامي ايران است و هم اولین سالگرد بعد از جنگ دوازده روزه که بایستی مقاومت این مردم براي سرزمینشان پر رنگ شود.

عطاپور افزود: هيچ کوتاهی و قصوری در کم کاری مسؤلین در ایام دهه فجر را نخواهیم پذیرفت چرا که همه در قبال انقلاب و دست آوردهايش موظف و مديون هستند و بايستي تمام توانمان رابرای این ایام به کار ببریم.

وی عنوان داشت: عملکرد مديران دستگاه هاي اجرايي استان در ايام دهه فجر و انعکاس خدمات انقلاب در همه نهادها بررسي و تاکید بر ابتکار و خلاقیت در محتواهای توليدي و ارائه برنامه ها ست.

انجم شعاع رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامي استان هم در این‌نشست از تشکیل ۳۰ کمیته مردمی و اقشار در این ایام‌خبر داد و گفت: تقویت معرفی ابعاد گسترده و خدمات انقلاب به اقشار مختلف و نسل های بعد انقلاب به ويژه جوانان و نوجوانان مهمترين اهداف برگزاري اين ايام است.

توجه به اجرای پر رنگ فعاليتهاي دهه فجر در روستاها،تاکید بر تنوع و خلاقیت اجرای برنامه ها،تقویت نظارت و ارزیابی از عملکردکمیته های مختلف مهمترين مواردي بود که در این نشست بر آن تاكيد شد.