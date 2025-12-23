پس از این که یک افسر پلیس لندن، به دختری به نام سارا اورارد تجاوز کرد و سپس او را به قتل رساند، آمار تعرض جنسی افسران این نیرو، هنوز ترسناک است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه ایندیپندنت با درج این مطلب نوشت: آمار تعرض جنسی افسران پلیس انگلیس به اندازه‌ای باورنکردنی است که وزارت کشور نیز آن را "شرم آور" می‌نامد.

به نوشته این روزنامه، از زمان قتل "سارا اورارد"، شمار افسران پلیس انگلیس که به جرم تعرض جنسی محکوم شده‌اند، یک سوم افزایش یافته است. ایندیپندنت از فرماندهان پلیس انگلیس خواسته است از خواب بیدار شوند و از استخدام متجاوزان جنسی در این نیرو پیشگیری کنند.

به نوشته این نشریه انگلیسی گزارش منتشر شده تعرض جنسی افسران مرد پلیس انگلیس نشان می‌دهد، شماری از افسران خاطی به تجاوز جنسی، آزار جنسی و برگزاری مراسم سوء استفاده جنسی از کودکان محکوم شده‌اند.

ایندیپندنت نوشت از سال ۲۰۲۲ میلادی و ۹ ماه پس از قتل "سارا اورارد"، ۵۸ افسر پلیس انگلیس به علت جرایم مربوط به تعرض جنسی محکوم شدند. به نوشته این روزنامه، این آمار فقط مربوط به ۲۶ منطقه انتظامی از ۴۲ منطقه انتظامی انگلیس است.

بر اساس این گزارش در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ میلادی، ۳۰ افسر پلیس انگلیس به جرم تعرض جنسی محکوم شده بودند که پس از قتل "سارا اورارد" این میزان ۳۴ درصد افزایش یافته است. یکی از افسران محکوم شده، "دین دمپستر" (Dean Dempster)، شاغل در منچستر بود که یک دختر ۶ ساله را مورد آزار جنسی قرار داده بود.

وزیر کشور انگلیس، هفته گذشته در هراس از امکان استخدام شدن ۳۰۰ نیروی جدید نامطلوب در پلیس انگلیس، دستور بررسی مستقل پرونده استخدامی آنان را صادر کرد زیرا نگران است در استخدام صد‌ها افسر جدید بررسی‌های لازم صورت نگرفته باشد و افراد جدید برای مردم حتی خطر جانی داشته باشند.

نگرانی‌ها درباره ۳۰۰ افسر جدید استخدام شده بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۳ است، زیرا ممکن است افراد استخدام شده پیش از پیوستن به پلیس و کسب اختیارات پلیس، بازرسی غیر استاندارد یا بدون بررسی داشته باشند.

نتیجه تحقیقات درباره قتل "سارا اورارد" در انگلیس نشان می‌دهد چهار سال پس از کشته شدن وی، زنان هنوز در خیابان‌های این کشور احساس ناامنی می‌کنند.

خانم "الیش آنجیولینی" (Elish Angiolini) رئیس گروه بررسی درباره قتل "سارار اورارد"، ماه گذشته هشدار داد که شکارچیان زنان در انگلیس همچنان آزادانه به پرسه زدن در معابر مشغولند و دختران و زنان در این کشور، چهار سال پس از قتل سارا اورارد به دست "وین کوزنز" (Wayne Couzens) افسر دیپلماتیک پلیس انگلیس، با ترس از حملات در ملاء عام، زندگی می‌کنند. وی تاکید کرد زنان بی‌شماری از زمان این پرونده در سال ۲۰۲۱ هدف مردان قرار گرفته‌اند و به "شکست‌های اساسی" در ثبت اطلاعات اولیه درباره حملات و ناکارایی پیشگیری از حملات به دختران و زنان، اشاره کرد.

"وین کوزنز " افسر پلیس ۴۸ ساله انگلیس که ماموریت حفاظت از سفارت آمریکا در لندن را بر عهده داشت، بعد از پایان شیفت کاری خود در سوم مارس ۲۰۲۱، دختر جوانی به نام سارا اورارد را به بهانه نقض محدودیت‌های تردد کرونا بازداشت کرد. سارا تصور می‌کرد که او را به مرکز پلیس منتقل می‌کنند، اما این افسر پلیس انگلیس که از قبل برای ربودن یک زن جوان برنامه ریزی کرده بود، مسیر دیگری را در پیش گرفت.

"وین کوزنز"، همه چیز را از قبل آماده کرده بود از جمله چسب و ورقه چسبی برای بستن دهان طعمه، زیرا او به دنبال شکار یک زن بود. این افسر پلیس انگلیس در خیابان به بهانه نقض مقررات کرونا به سارا دستبند زد و سوار ماشینش کرد. چند نفر این صحنه را دیده بودند، اما گمان می‌کردند بازداشت، قانونی و این یک ماموریت پلیسی است.

بعدها در دادگاه گفته شد که "کوزنز" از همکاران پلیس خودش و شیفت‌های ویژه گشت‌زنی کرونا، آموخته بود چطور قربانی‌اش را برای نقض مقررات عمومی کرونا به صورت جعلی بازداشت کند. "کوزنز"، خانم " اورارد" را سوار ماشین خودش کرد و به منطقه‌ای دورتر برد؛ جایی که به قربانی‌اش تجاوز جنسی کرد و سپس او را با کمربند لباس پلیس خفه کرد. وی تلفن همراه "سارا اورارد" را درون یکی از دریاچه‌های شهری انداخت و سپس جسدش را در سردخانه‌ای در املاک خانوادگیشان گذاشت. روز بعد که جست‌و‌جو برای یافتن "سارا اورارد" در پی پیگیری‌های خانواده و دوستان وی شدت گرفت، این پلیس قاتل در یک پمپ بنزین ایستاد و بنزین خرید تا جسد خانم "اورارد" را بسوزاند. افسر قاتل، سپس باقی مانده جسد را در کیسه‌های زباله در یک برکه در یک پارک جنگلی در جنوب لندن انداخت که یک هفته بعد، آن کیسه‌های حاوی جسد پیدا شد. در همین زمان، "کوزنز" مشغول زندگی عادی‌اش بود و از دامپزشک وقت گرفت تا سگش را برای معاینه ببرد. این قتل دلخراش، مردم لندن را وحشت زده کرد.

پس از جنجالی شدن خبر مفقود "شدن سارا"، "کوزنز " دستگیر شد. هویت قاتل و مقتول از طریق دوربین‌های مدار بسته شناسایی شد. نکته قابل تأمل آن بود که عامل این جنایت پیش از آن نیز سوابقی از جمله رفتار غیراخلاقی در یونیفرم پلیس در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در کارنامه سیاه خود داشت، اما این سوءسابقه هیچگاه مورد توجه مقامات پلیس قرار نگرفت.