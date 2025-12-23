افزایش جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی این استان در ماه آذر ۱۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایشیافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با وجود برخی مشکلات و چالشها در تأمین نهادههای موردنیاز طیور، اما باهمت و تلاش مرغداران و پیگیریهای انجامشده، تولید گوشت مرغ در استان بیوقفه ادامه داشته و نسبت به گذشته روندی رو به رشد دارد.
نامدار صیادی افزود: میزان جوجهریزی واحدهای مرغ گوشتی استان در آذرماه سال جاری به چهار میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: میزان تولید گوشت مرغ حاصل از این جوجهریزی حدود ۹ هزار تن بوده که از این مقدار، پنج هزار و ۲۵۰ تن در استان مصرف و حدود سه هزار و ۷۵۰ تن به سایر استانها عرضه شده است.
صیادی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان و بهرهگیری از همه ظرفیتها به طور مستمر تلاش میکند تا نهادههای موردنیاز واحدهای فعال را در مدار تولید تأمین کند.