به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بهنام بخشی سخنگوی آبفای استان تهران در برنامه سلام خبرنگار گفت: موضوع مهمی که در دستور کار قرارگاه برای گذر از تنش آبی برای آب و فاضلاب استان تهران در نظر گرفته شده است بر خورد با ادارات کم توجه و پرمصرف و بد مصرف است.

وی ادامه داد: طبق اعلام مراجع بالادستی سال گذشته به تمامی دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های خدمت رسان تأکید شد که باید مصارف خود را نسبت به مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش دهند، درصد بالایی از ادارات خودشان را اصلاح کردند ولی برخی از ادارات نه تنها کاهش ندادند بلکه مصارف خود را دو برابر هم افزایش داده‌اند

سخنگوی آبفای استان تهران تصریح کرد: به این ادارات پرمصرف چندین اخطار داده شد حتی قطع موقت هم ساعتی اعمال شد، اما بی توجه‌ای کردند، ما تقریبا در این بازده زمانی ۸ ماهه ۱۵۰۰ دستگاه را با محدودیت قطع موقت داشتیم همچنین امروز هم آب بین۳ الی ۴ دستگاه دولتی قطع می‌شود.

بخشی با اشاره به اینکه 35 درصد از مردم تهران خوش مصرف شده اند گفت: همانطور که اعلام شد ۱۰۲ میلیون متر مکعب صرفه جویی اعمال شد که ۱۲ درصد کاهش مصرف در بخش آب داشتیم این بار مسولیتی ما را با بد مصرف‌ها بیشتر می‌کند.

وی افزود: در همین شب یلدا امسال چندین لیتر هر خانواده کمتر آب مصرف کردند، سال گذشته در شب یلدا ۳ میلیون ۲۳۴ هزار متر مکعب مصرف آب تهران بوده ولی امسال ۲ میلیون ۷۷۳ هزار متر مکعب گزارش شده است یعنی ۴۶۰ هزار مترمکعب ما کاهش مصرف داشته‌ایم.

سخنگوی آبفای استان تهران اضافه کرد: بیشتر هدر رفت آب در بخش آبدارخانه ها، نظافت محیط و فضای سبز در ادارات است و با این موضوع با جدیت بر خورد می‌شود.

بخشی افزود» به طور کلی بارندگی‌ها درحد مطلوب نیست و باید صرفه جویی‌ها ادامه یابد تا بتوانیم از این شرایط سخت گذر کنیم.