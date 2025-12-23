به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرپرست شعبه هلال احمر لارستان گفت: یک دستگاه هلی شات (تصویربرداری هوایی)، به همت خیر، برای تسریع در عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات به هلال احمر این شهرستان اهدا شد.

مجتبی شریف زاده افزود: این دستگاه به ارزش ۲ میلیارد ریال است که نقش موثری در ثبت تصاویر هوایی و افزایش دقت در ارزیابی صحنه‌های امدادی دارد.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.