به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت الاسلام عبدالاحد بابایی، رئیس جمعیت هلال احمر خلخال در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در خلخال از کولاک برف شبانه در گردنه الماس خبر داد.

وی افزود: امشب با حضور امدادگران بیش از ۱۵ خودروی گرفتار با سرنشینان از مرگ حتمی و یخبندان و کولاک نجات یافتند.

رئیس جمعیت هلال احمر خلخال بیان کرد: همراه نداشتن تجهیزات زمستانی و عدم اشنایی به این محور و عدم توجه به هشدار‌های هواشناسی و پلیس راه اصلی‌ترین عامل گرفتاری در کولاک شبانه بود.

بابایی عنوان کرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر در کنار راهداران آماده خدمت‌رسانی در این محور سخت گذر هستند.