بیش از هزار کیلومتر از جادههای خراسان رضوی از ابتدای امسال تا پایان پائیز، بهسازی و روکش آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی در رزمایش طرح زمستانی پلیس راه با همراهی سایر سازمانهای امداد و نجات در مرکز آموزش ثامن الائمه (ع) فراجا در مشهد، گفت: در بازه زمانی یاد شده علاوه بر ساخت ۱۷۸ کیلومتر راه روستایی، ۴۴۲ کیلومتر از راههای فرعی و ۳۸۵ کیلومتر از راههای اصلی و شریانی خراسان رضوی هم لکه گیری و روکش آسفالت شده است.
جعفر شهامت افزود: با احتساب ۱۳ هزار کیلومتر راه آسفالته و تردد سنگین کامیون و تریلی در جادههای اصلی و ترانزیتی استان و همچنین انباشت خرابی راهها در یک دهه اخیر، نیاز به افزایش عملکرد به سالانه دو هزار کیلومتر روکش و ترمیم در استان داریم.
به گفته وی این اقدامات با تلاش جمعی راهداری، پیمانکاران و با صرف منابع استانی و ملی انجام شده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز در این رزمایش گفت: از اول دی ماه تا پایان فصل زمستان، طرح زمستانی پلیس راه در استان خواهد شد و پلیس و نیروهای امدادی در گردنههای برف گیر و صعب العبور حضور مؤثری برای خدمت رسانی به شهروندان خواهند داشت.
سردار محمد کاظم تقوی افزود: شهروندان فهیم و قانون مدار خراسان رضوی برای اجرای طرحهای زمستانی همکاری شایستهای با خدمتگزاران خود در فرماندهی انتظامی استان داشتهاند.
خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راهها جایگاه دوم کشور را در اختیار دارد.