به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به درخواست استاندار و با حکم وزیر کشور سید علی وفایی مقدم بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان چرام منصوب شد.

در آئین تودیع و معارفه که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و سیاسی استاندار در سالن جلسات فرمانداری شهرستان چرام برگزار شد سید علی وفایی مقدم جایگزین داریوش پاداش شد.

در این جلسه که امام جمعه و جمعی از مسئولان و معتمدان شهرستان چرام حضور داشتند از خدمات آقای داریوش پاداش فرماندار سابق این شهرستان نیز تقدیر شد.

سید علی وفایی مقدم سرپرست فرمانداری شهرستان چرام، مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری در دولت دوازدهم را در کارنامه مدیریت خود دارد.