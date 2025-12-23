پخش زنده
افزایش ابرناکی و بارش پراکنده باران و برف در مناطق کوهستانی مازندران از فردا آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی گفت: طی هفت روز آینده سامانه بارشی خیلی قوی و سردی در استان نخواهیم داشت و شرایط جوی بهطور کلی پایدار است.
فرجی افزود: امروز سهشنبه آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری است و در برخی مناطق ساحلی و جلگهای مه صبحگاهی مشاهده میشود.
وی افزود: برای فردا چهارشنبه افزایش ابرناکی پیشبینی میشود و در مناطق کوهستانی بهویژه محورهای کندوان و هراز، بارش پراکنده باران و برف خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: روز پنجشنبه ابرناکیها افزایش پیدا میکند و در مناطق ساحلی تا میانبند، بارندگی به تدریج آغاز میشود، اما در مناطق کوهستانی برای این روز انتظار بارندگی نداریم.
فرجی افزود: روز جمعه بارشها در نیمه غربی استان بهصورت پراکنده ادامه خواهد داشت، اما در نیمه شرقی آسمان صاف تا نیمه ابری و گاهی با افزایش ابر همراه است.
وی گفت: وضعیت دریا امروز با موج کوتاه همراه است و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب پیشبینی میشود.