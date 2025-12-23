پخش زنده
طرح فتحان با هدف تحکیم بنیان خانواده و افزایش فرزندآوری از طریق تقویت مشارکت مردم اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان، در آیین تجلیل از مادران دارای بیش از سه فرزند با اشاره به اهداف طرح گفت: هر قدم امروز ما در این حوزه در تاریخ و آینده کشور تاثیرگذار خواهد بود و آیندگان در این زمینه قضاوت خواهند کرد.
مجتبی راعی افزود: هدف اصلی اجرای طرح، عملیاتیسازی برنامههای تدوینشده با توجه به هوشیارسازی، جبههسازی و احصای نظام مسائل جمعیتی است.
وی با تأکید بر اهمیت جوانی جمعیت بهعنوان یکی از مولفههای قدرت کشور، خواستار همکاری مدیران عامل بانکها و اداره کل راه و شهرسازی استان برای اجرای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری و واگذاری زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشترشد و از مسئولان مربوطه درخواست مساعدت ویژه کرد.
در این آیین از سه مادر کاشانی که بهعنوان برگزیدگان طرح ملی شکوه مادری معرفی شده بودند، و دو همسر شهید جوان که هر یک دارای چهار فرزند هستند تقدیر و تجلیل شد.