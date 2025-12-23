به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان با هشدار نسبت به خطر آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان گفت: هرگونه تلفات غیرعادی، کاهش مصرف دان، افت تولید یا بروز علائم تنفسی در واحدهای پرورش طیور باید بدون تأخیر به دامپزشکی گزارش شود.

رحیمی با تأکید بر نقش صنعت طیور در تأمین امنیت غذایی، مسئولان فنی را عامل اصلی شناسایی زودهنگام و کنترل بیماری‌ها دانست و افزود: اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، حضور میدانی مستمر و گزارش‌دهی به‌موقع، از بروز بحران‌های بهداشتی جلوگیری می‌کند.

معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی استان زنجان رعایت اصول قرنطینه‌ای و الزامات امنیت زیستی، کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه، نهاده‌ها و افراد، ضدعفونی منظم تجهیزات و جلوگیری از تماس طیور با پرندگان وحشی را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری عنوان کرد.

رحیمی تصریح کرد: هرگونه جابه‌جایی طیور، تخم‌مرغ، کود و لاشه تنها با هماهنگی و اخذ مجوز از دامپزشکی مجاز است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند موجب گسترش بیماری شود.

در ادامه این نشست، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور استان زنجان بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان مسئولان فنی و دامپزشکی استان برای ارتقای سطح بهداشتی و مدیریت مؤثر بیماری‌ها در واحدهای پرورش طیور تأکید کرد.