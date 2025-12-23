در این طرح، پنج هزار و ۸۶۰ بسته معیشتی و یلدایی بین خانواده‌های نیازمند در استان توزیع شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ،مسئول بسیج سازندگی استان از اجرای رزمایش کمک مؤمنانه ویژه شب یلدا در استان خبر داد و گفت:

هنری با اشاره به اینکه گروه‌های جهادی بسیج سازندگی با مشارکت خیران، اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی ویژه این مناسبت کردند، افزود: اقلام توزیع شده شامل مواد غذایی مورد نیاز خانوار، میوه، آجیل، شیرینی و همچنین البسه گرم بود.

وی ارزش ریالی مجموع بسته‌های توزیعی را بیش از ۴۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این بسته‌ها در تمامی شهرستان‌ها، محلات کم‌برخوردار، روستا‌ها و حتی نقاط مرزی و دورافتاده استان توزیع شده است.

مسئول بسیج سازندگی استان با قدردانی از مشارکت خیران و گروه‌های جهادی گفت: این اقدام در قالب طرح محله‌محور بسیج و با محوریت مساجد و پایگاه‌های بسیج انجام شد و شناسایی خانواده‌های نیازمند نیز بر اساس شناسنامه محله و فعالیت قرارگاه‌های جهادی صورت گرفت.

هنری هدف اجرای رزمایش کمک مؤمنانه را علاوه بر حمایت معیشتی، ترویج فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی عنوان کرد.