فرمانده انتظامی بوانات از اجرای طرح آرامش در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "پرویز ارجمند" در این خصوص بیان داشت: در پی مطالبههای مردمی در خصوص فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر و حضور معتادان متجاهر در نقاط مختلف شهرستان، جمع آوری معتادان و پاکسازی اماکن عمومی و تفرجگاهها در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، ۲ کیلو و ۵۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۳ خرده فروش دستگیر و ۲۱ نفر معتاد متجاهر نیز توسط ماموران انتظامی جمعآوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.
سرهنگ ارجمند با اشاره به اعلام رضایت شهروندان و استمرار طرح جمع آوری معتادان متجاهر، از آنان درخواست کرد طی تماس با مرکز ۱۱۰، گزارشهای خود در زمینه محل تجمع معتادان متجاهر و هرگونه مورد مشکوک دیگر را به پلیس اطلاع دهند.