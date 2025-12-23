کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان صاف گاهی وزش باد و دریا نیز آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.

آسمان کیش، صاف همراه با وزش باد و شرایط مساعد تردد‌های دریایی

آسمان کیش، صاف همراه با وزش باد و شرایط مساعد تردد‌های دریایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز شرایط جوی و دریایی آرامی در استان برقرار خواهد بود.

او افزود: فردا تا اوایل شب، دریا آرام خواهد بود و در بعدازظهر گذر ابردر آسمان استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژادگفت: پنجشنبه با افزایش و گذر ابر، افزایش باد‌های شمال غربی برروی خلیج فارس، نیمه غربی تنگه هرمز وجزایر بویژه کیش ولاوان مورد انتظار است و سبب متلاطم شدن این مناطق دریایی خواهد شد و وقوع رگبار پراکنده باران نیز در این مناطق محتمل خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی تا پایان هفته، ماندگاری هوای سرد به ویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.