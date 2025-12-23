



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "فریبرز مردانی" در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران یگان امداد حین گشت‌زنی در منطقه پارک بمو به یک سواری ۲۰۶ مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور یک دستگاه فلزیاب فاقد مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرقان با اشاره به اینکه در این راستا ۳ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد، تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند