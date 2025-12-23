پخش زنده
خبرهایی از صف آرایی فوتسالیستهای پردیس مقابل نماینده مرکزی تا هندبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم پردیس در هفته بیستم لیگ برتر میهمان شهرداری ساوه است.
این دیدار از ساعت ۱۶ فردا در ساوه برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۲۴ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.
رقابت بانوان فوتسالیست گلبرگ تاکستان در اصفهان
تیم فوتسال گلبرگ در هفته هشتم لیگ برتر میهمان پالایش نفت اصفهان است.
این بازی ساعت ۱۱ امروز در اصفهان برگزار میشود.
نماینده استان با شانزده امتیاز در جایگاه دوم لیگ برتر قرار دارد.
هندبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی
کادرفنی تیم هندبال بزرگسالان کشور سعید علی اکبری را به اردو دعوت کرد.
اردوی ملی پوشان تا هفتم دی در تهران پیگیری خواهد شد.
تیم ملی هندبال مردان برای مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی کویت آماده میشود.
رقابت والیبالیستها در مسابقات قهرمانی نوجوانان استان
در این مسابقات دوازده تیم با هم رقابت میکنند.
تیمهای شرکت کننده در چهار گروه سه تیمی تقسیم شدند که تیمهای نخست به طور مستقیم راهی مرحله بعدی میشوند.
تیمهای دوم و سوم هر گروه هم برای کسب شانس مجدد صعود، با هم روبه رو میشوند.
زمان و مکان برگزاری این رقابتها هنوز اعلام نشده است.