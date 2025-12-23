



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "علی‌اکبر کریمی" اظهار داشت: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته ماموران پاسگاه بانش این شهرستان حین گشت‌زنی به یک دستگاه وانت نیسان مشوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو یک هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی "بیضا" از مردم درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.