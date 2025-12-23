بر افراشته شدن پرچم عزاداری امام هادی(ع)، بر فراز گنبد رضوی
پرچم سیاه، در آستانه شهادت امام هادی(ع)، بر فراز گنبد رضوی،بر افراشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، پرچم گنبد حرم مطهر رضوی امروز دوم دیماه،در آستانه سالروز شهادت حضرت امام علی النقی،دهمین امام شیعیان و فرزند امام جواد (ع) به رنگ سیاه در آمد.
مراسم شب شهادت امام هادی (ع) با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی امروز (سهشنبه) ساعت ۱۷:۳۰ در رواق امام خمینی (ره) برگزار میشود. سخنران این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین «سید اسماعیل حاتمی» است و «محمد گلابگیر» و «امیر کردی» مرثیهسرایی میکنند و آیین شعرخوانی توسط «علی رایگان» اجرا خواهد شد.
مراسم شام شهادت امام هادی (ع) نیز با حضور زائران سوگوار در رواق امام خمینی (ره) برگزار میشود. این مراسم چهارشنبه سوم دیماه از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز خواهد شد. در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین «سید اسماعیل حاتمی» به تبیین سیره و زندگی امام هادی (ع) خواهند پرداخت و آیین شعرخوانی توسط «احمد حیدری» و مدیحهسرایی توسط «مهدی اکبری» انجام میشود.