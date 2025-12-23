رئیس پلیس راه شمال گفت: کاهش دید در زمان مه‌گرفتگی، می‌تواند باعث برخورد با دیگر وسایل نقلیه، خروج از جاده و دیگر حوادث رانندگی شود.

سرهنگ "معین الدینی" ضمن تاکید بر خودداری از تردد‌های غیرضروری در هوای مه گرفته، به رانندگان توصیه کرد: پیش از حرکت از سلامت چراغ‌ها، مه‌شکن جلو و عقب و برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل، شیشه‌ها را کاملاً تمیز و سیستم تهویه را آماده جلوگیری از بخار گرفتگی نمایید.

رئیس پلیس راه شمال استان اظهار داشت: رانندگان باید حین رانندگی، سرعت مطمئنه را رعایت و ضمن استفاده از چراغ مه‌شکن، متناسب با میدان دید حرکت کرده و از نور بالا پرهیز کنند، چون باعث بازتاب نور و کاهش دید می‌شود.

وی افزود: افزایش فاصله طولی ایمن با خودروی جلویی، پرهیز از سبقت غیرمجاز، توقف روی شانه امن جاده در صورت نیاز و استفاده از فلاشر، استفاده از خط‌کشی‌های جاده به‌عنوان راهنمای دید در شرایطی که دید کافی وجود ندارد، پرهیز از ترمز‌های ناگهانی و افزایش تمرکز بر جلو و طرفین خودور، از دیگر موارد مورد تاکید برای رانندگی در هوای مه آلود است.