پانزدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه کشور، به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پانزدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف، به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی برگزار میشود؛ توری رسانهای که با هدف آشنایی نزدیک اصحاب رسانه با عملکرد دستگاه قضائی، مسائل اجتماعی و دغدغههای مردمی برنامهریزی شده است.
در جریان این تور نظارتی، نشست خبری با حضور محمد جعفر عبدالهی رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی و معاونان وی برگزار می شود. در این نشست، آخرین اقدامات، برنامهها و سیاستهای دستگاه قضائی استان تشریح و به سوالات خبرنگاران پاسخ داده میشود.
بازدید از سامانهها، اتاق مانیتورینگ و دادگاههای زنده آنلاین از دیگر برنامههای این تور است.
بازدید از زندان استان و آشنایی با روند اشتغال زندانیان و برنامههای اصلاحی و تربیتی پیشبینیشده برای آنها بخش دیگری از این تور نظارتی را تشکیل میدهد.
همچنین اصحاب رسانه به منطقه «ملک» یکی از دورترین روستاهای مرزی همجوار با افغانستان سفر خواهند کرد. در این منطقه، همزمان با اجرای یکی از طرحهای جهادی و با حضور کلیه رؤسا و معاونان قضائی استان، به مدت سه ساعت نشست چهرهبهچهره با مردم روستا برگزار میشود تا از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و دغدغههای زندگی آنان قرار گیرند.
بازدید از معدن طبس و برگزاری نشست مشترک با مدیران این معدن، از دیگر برنامههای مهم این تور سهروزه است که با هدف بررسی مسائل حقوقی، ایمنی و کارگری حوزه معادن انجام میشود.
پانزدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با رویکرد شفافسازی، ارتباط مستقیم با رسانهها و بررسی میدانی مسائل قضائی، اجتماعی و زیستمحیطی، گامی در جهت تقویت تعامل دستگاه قضائی با افکار عمومی و مردم به شمار میرود.