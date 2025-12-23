پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: از ابتدای دیماه امسال، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صرفاً بر اساس صورتحسابهای الکترونیکی محاسبه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ اول دیماه ۱۴۰۴ به بعد، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صرفاً با صورتحسابهای الکترونیکی محاسبه خواهد شد و صورتحسابهای غیرالکترونیکی دیگر در این زمینه معتبر نخواهند بود.
وی افزود: مطابق ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، هزینههای مستند به صورتحسابهای غیرالکترونیکی تنها تا تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ قابل پذیرش است و پس از آن، صرفاً هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشوند.
خورشیدی با تأکید بر ضرورت آمادهسازی فعالان اقتصادی استان بیان داشت: مودیان باید هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام و استفاده از سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی اقدام کنند تا در محاسبات مالیاتی با مشکل مواجه نشوند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در پایان یادآور شد: عدم توجه به این الزام قانونی میتواند موجب رد هزینهها و محرومیت از اعتبار مالیاتی شود؛ بنابراین فعالان اقتصادی استان باید این تغییر مهم را جدی گرفته و از هماکنون برای اجرای آن برنامهریزی کنند.