پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی جهرم از اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی، چراغ زنون و مزاحم در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "علیاصغر محمدپور" در تشریح خبر عنوان داشت: در راستای برخورد با رانندگانی که با وسائط نقلیه به ویژه در روزهای پایانی هفته برای شهروندان ایجاد مزاحمت میکردند، طرح مذکور اجرا شد.
وی افزود: در طول برگزاری این طرح طی چند هفته گذشته ۲۲۹ دستگاه خودرو شوتی، دارای تغییر ضعیت و همچنین مزاحم توقیف و به پارکینگ منتقل و ۳۱۴ مورد نیز اعمال قانون شدند.
سرهنگ "محمدپور" با بیان اینکه سرمایه پلیس آرامش و آسایش مردم است، از شهروندان درخواست کرد پلاک خودروها و موتورسیکلتهای مزاحم را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ گزارش کنند تا سریعا اقدامات قانونی صورت پذیرد. کد