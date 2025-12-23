



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "علی‌اصغر محمدپور" در تشریح خبر عنوان داشت: در راستای برخورد با رانندگانی که با وسائط نقلیه به ویژه در روز‌های پایانی هفته برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کردند، طرح مذکور اجرا شد.

وی افزود: در طول برگزاری این طرح طی چند هفته گذشته ۲۲۹ دستگاه خودرو شوتی، دارای تغییر ضعیت و همچنین مزاحم توقیف و به پارکینگ منتقل و ۳۱۴ مورد نیز اعمال قانون شدند.

سرهنگ "محمدپور" با بیان اینکه سرمایه پلیس آرامش و آسایش مردم است، از شهروندان درخواست کرد پلاک خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مزاحم را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ گزارش کنند تا سریعا اقدامات قانونی صورت پذیرد. کد