دفتر نخست وزیر اسبق عراق در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، عادل عبدالمهدی عصر دوشنبه با اسامه حمدان و طاهر النونو از رهبران جنبش حماس در بغداد دیدار کرد. در این دیدار، آخرین تحولات سیاسی و میدانی مرتبط با مسئله فلسطین مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در ادامه این دیدار آخرین وضعیت تحولات در سرزمین‌های فلسطینی، راه‌های حمایت از پایداری مردم فلسطین و همچنین پیامد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تحولات جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت حمایت از حقوق مشروع مردم فلسطین بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی تأکید شد.

رهبران حماس دیروز نیز با رهبر گردان‌های مقاومت سیدالشهداء در عراق دیدار کرده بودند.