دستور وزیر ورزش برای پیگیری فوری ایمنسازی ورزشگاه شهید وطنی
وزیر ورزش و جوانان در بازدید از ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، دستور تأمین اعتبار لازم برای ایمنسازی سکوهای این ورزشگاه قدیمی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جریان سفر به استان مازندران و بازدید از ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر، دستور پیگیری و تأمین اعتبار لازم برای تجهیز و ایمنسازی سکوهای این ورزشگاه را صادر کرد.
وزیر ورزش و جوانان، با حضور در قائمشهر از ورزشگاه شهید وطنی بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت سکوها و جایگاههای تماشاگران قرار گرفت.
ورزشگاه شهید وطنی که قدمت آن به دهه ۲۰ بازمیگردد، هماکنون میزبان مسابقات تیم فوتبال نساجی مازندران است. این ورزشگاه ۱۵ هزار نفری به دلیل فرسودگی و وضعیت نامناسب برخی جایگاهها، نیاز فوری به مرمت و ایمنسازی دارد که این موضوع نگرانیهایی را درباره امنیت هواداران ایجاد کرده است.
در حال حاضر اداره ورزش و جوانان قائمشهر اقدامات اولیه برای مقاومسازی سکوها را آغاز کرده و باشگاه نساجی نیز بخشی از جایگاهها را بازسازی کرده است.
احمد دنیامالی در جریان این بازدید قول داد اعتبار مورد نیاز برای اتصال و ایمنسازی کامل سکوها از سوی وزارت ورزش و جوانان تأمین شود.
همچنین در این بازدید، مالک باشگاه نساجی قائمشهر اعلام کرد که چمن ورزشگاه شهید وطنی به چمن هیبریدی تعویض خواهد شد تا کیفیت زمین مسابقه و شرایط برگزاری رقابتها ارتقا یابد.