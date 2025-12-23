پخش زنده
امروز: -
استاندار تهران از عبور پایتخت از بحران کمبود سرانه فضای آموزشی با اجرای نهضت مدرسه سازی خبر داد و گفت: با وجود محدودیت ها، ۱۵۰۰ کلاس درس در سال تحصیلی جاری تحویل و ساخت بیش از ۲۵۰۰ کلاس جدید در مسیر تحقق عدالت آموزشی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، در نشست با مدیران آموزشوپرورش شهر تهران با قدردانی از تلاشهای مدیران و معلمان اظهار کرد: اداره آموزشوپرورش با وجود محدودیتهای مالی و کمبود نیروی انسانی، کار دشواریست، اما خوشبختانه مجموعه آموزشوپرورش استان تهران با همدلی و مدیریت جهادی، مسیر رو به جلویی را طی میکند.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به آموزش و پرورش افزود: از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، آموزشوپرورش یکی از راهبردهای اصلی رئیسجمهور بوده و ایشان به صورت مستمر هم در جلسات نهاد ریاستجمهوری و هم مستقیماً در مدارس، بهصورت میدانی مسائل آموزشوپرورش را پیگیری میکنند و این موضوع نشاندهنده اهمیت راهبردی آموزش در نگاه دولت است.
استاندار تهران با اشاره به گفتمان عدالت آموزشی تصریح کرد: ارتقای سرانهها و توسعه فضاهای آموزشی مبتنی بر عدالتمحوری، از همان روزهای ابتدایی دولت بهعنوان یک گفتمان مطرح شد و امروز به یک برنامه اجرایی در سطح کشور تبدیل شده و در کنار منابع دولتی، استفاده از ظرفیتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی صنایع، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
معتمدیان با بیان اینکه استان تهران بیشترین محرومیت را در حوزه کمبود فضای آموزشی دارد، گفت: در ابتدای دولت، استان تهران با کمبود جدی کلاس درس مواجه بود، اما امروز تنها در همین سال تحصیلی، ۱۵۰۰ کلاس درس تحویل داده شده و ساخت بیش از ۲۵۰۰ کلاس جدید نیز در استان آغاز شده است.
وی با اشاره به تأمین مالی پروژههای مدرسهسازی تأکید کرد: برای نخستینبار، هیچ پروژه نیمهتمامی بدون پشتوانه مالی آغاز نشده و ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی برای مدرسهسازی اختصاص یافت که ۱۰۰ درصد آن تأمین شده و اخیراً نیز ۵۰۰ میلیارد تومان نقدی از محل اوراق به خزانه واریز شده است.
معتمدیان با اشاره به برنامهریزی دولت در آموزش و پرورش گفت: ارتقای سرانههای آموزشی با تمرکز بر عدالتمحوری و توسعه فضاهای آموزشی در روزهای اولیه دولت گفتمانسازی و امروز به یک برنامه اجرایی در سطح کشور تبدیل و زیرساخت آن نیز با مشارکت مردمی فراهم شد.
استاندار تهران با اشاره به وضعیت استان تهران اظهار داشت: در ابتدای دولت، سرانه آموزشی استان تهران ۵.۲۸ مترمربع و پایینتر از میانگین کشوری بود و تکلیف قانونی برنامه هفتم، رسیدن به سرانه ۶.۱ تا پایان برنامه است و امروز با اقدامات انجامشده، این رقم بهبود یافته و تا سال آینده به تکلیف قانونی خواهیم رسید.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بلندمرتبهسازی و تکالیف قانونی سازندگان اشاره کرد و گفت: در استان تهران، بیشترین میزان ساختوساز کشور انجام میشود و مطابق قانون، سازندگان موظف به تأمین زمین و فضای آموزشی هستند و ما با همکاری دستگاه قضایی و دادستانی، این موضوع را بهصورت جدی دنبال میکنیم و هیچ کوتاهی در اجرای قانون قابل قبول نیست.
وی همچنین از نصب پنلهای خورشیدی در مدارس خبر داد و افزود: سال آینده مدارس استان تهران به پنلهای خورشیدی مجهز خواهند شد که علاوه بر کاهش هزینهها، گامی مهم در مسیر پایداری انرژی و کمک به سرانههای آموزشی است.
استاندار تهران با تأکید بر اولویت مهارتآموزی اظهار کرد: طبق تکلیف قانونی، ۵۰ درصد مدارس باید به سمت هنرستانها و مهارتآموزی سوق داده شوند و امروز دنیا به سمت آموزشهای مهارتی و هنرستانهای جوار صنعت حرکت کرده و ما نیز باید آموزش را به بازار کار متصل کنیم.