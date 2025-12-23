به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، در نشست با مدیران آموزش‌وپرورش شهر تهران با قدردانی از تلاش‌های مدیران و معلمان اظهار کرد: اداره آموزش‌وپرورش با وجود محدودیت‌های مالی و کمبود نیروی انسانی، کار دشواریست، اما خوشبختانه مجموعه آموزش‌وپرورش استان تهران با همدلی و مدیریت جهادی، مسیر رو به جلویی را طی می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به آموزش و پرورش افزود: از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، آموزش‌وپرورش یکی از راهبرد‌های اصلی رئیس‌جمهور بوده و ایشان به صورت مستمر هم در جلسات نهاد ریاست‌جمهوری و هم مستقیماً در مدارس، به‌صورت میدانی مسائل آموزش‌وپرورش را پیگیری می‌کنند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت راهبردی آموزش در نگاه دولت است.

استاندار تهران با اشاره به گفتمان عدالت آموزشی تصریح کرد: ارتقای سرانه‌ها و توسعه فضا‌های آموزشی مبتنی بر عدالت‌محوری، از همان روز‌های ابتدایی دولت به‌عنوان یک گفتمان مطرح شد و امروز به یک برنامه اجرایی در سطح کشور تبدیل شده و در کنار منابع دولتی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی صنایع، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

معتمدیان با بیان اینکه استان تهران بیشترین محرومیت را در حوزه کمبود فضای آموزشی دارد، گفت: در ابتدای دولت، استان تهران با کمبود جدی کلاس درس مواجه بود، اما امروز تنها در همین سال تحصیلی، ۱۵۰۰ کلاس درس تحویل داده شده و ساخت بیش از ۲۵۰۰ کلاس جدید نیز در استان آغاز شده است.

وی با اشاره به تأمین مالی پروژه‌های مدرسه‌سازی تأکید کرد: برای نخستین‌بار، هیچ پروژه نیمه‌تمامی بدون پشتوانه مالی آغاز نشده و ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع استانی برای مدرسه‌سازی اختصاص یافت که ۱۰۰ درصد آن تأمین شده و اخیراً نیز ۵۰۰ میلیارد تومان نقدی از محل اوراق به خزانه واریز شده است.

معتمدیان با اشاره به برنامه‌ریزی دولت در آموزش و پرورش گفت: ارتقای سرانه‌های آموزشی با تمرکز بر عدالت‌محوری و توسعه فضا‌های آموزشی در روز‌های اولیه دولت گفتمان‌سازی و امروز به یک برنامه اجرایی در سطح کشور تبدیل و زیرساخت آن نیز با مشارکت مردمی فراهم شد.

استاندار تهران با اشاره به وضعیت استان تهران اظهار داشت: در ابتدای دولت، سرانه آموزشی استان تهران ۵.۲۸ مترمربع و پایین‌تر از میانگین کشوری بود و تکلیف قانونی برنامه هفتم، رسیدن به سرانه ۶.۱ تا پایان برنامه است و امروز با اقدامات انجام‌شده، این رقم بهبود یافته و تا سال آینده به تکلیف قانونی خواهیم رسید.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بلندمرتبه‌سازی و تکالیف قانونی سازندگان اشاره کرد و گفت: در استان تهران، بیشترین میزان ساخت‌وساز کشور انجام می‌شود و مطابق قانون، سازندگان موظف به تأمین زمین و فضای آموزشی هستند و ما با همکاری دستگاه قضایی و دادستانی، این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم و هیچ کوتاهی در اجرای قانون قابل قبول نیست.

وی همچنین از نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس خبر داد و افزود: سال آینده مدارس استان تهران به پنل‌های خورشیدی مجهز خواهند شد که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، گامی مهم در مسیر پایداری انرژی و کمک به سرانه‌های آموزشی است.

استاندار تهران با تأکید بر اولویت مهارت‌آموزی اظهار کرد: طبق تکلیف قانونی، ۵۰ درصد مدارس باید به سمت هنرستان‌ها و مهارت‌آموزی سوق داده شوند و امروز دنیا به سمت آموزش‌های مهارتی و هنرستان‌های جوار صنعت حرکت کرده و ما نیز باید آموزش را به بازار کار متصل کنیم.