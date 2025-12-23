پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی خوزستان درباره فعالیت سامانه بارشی در روز چهارشنبه در استان هشدار سطح داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره ورود سامانه بارشی نسبتا ضعیف از اوایل چهارشنبه تا اواسط چهارشنبه در ارتفاعات شمال غربی، شمالی، شمال شرقی و شرقی استان که سبب بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، وزش باد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد، هشدار سطح زرد صارد کرد.
محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا و همچنین پایان هفته جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است؛ لذا در این ایام (بویژه روز پنجشنبه) پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جادههای مواصلاتی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
وی افزود: روز چهار شنبه با عبور موج ضعیفی از فراز استان، ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارشهای پراکندهای در نیمه شمالی استان مورد انتظار است. ماندگاری توده هوای سرد طی امشب نیز در استان تداوم خواهد داشت، اما طی فردا افزایش ۱ تا ۴ درجهای دمای شبانه در اغلب استان پیش بینی میشود سپس تا پایان هفته تغییر محسوسی در دما وجود ندارد.
در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۴ درجه و دزپارت با دمای ۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۶ درجه و کمینه دمای ۷.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.