به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره ورود سامانه بارشی نسبتا ضعیف از اوایل چهارشنبه تا اواسط چهارشنبه در ارتفاعات شمال غربی، شمالی، شمال شرقی و شرقی استان که سبب بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، وزش باد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد، هشدار سطح زرد صارد کرد.

محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا و همچنین پایان هفته جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است؛ لذا در این ایام (بویژه روز پنجشنبه) پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جاده‌های مواصلاتی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

وی افزود: روز چهار شنبه با عبور موج ضعیفی از فراز استان، ابرناکی در اغلب نقاط و احتمال بارش‌های پراکنده‌ای در نیمه شمالی استان مورد انتظار است. ماندگاری توده هوای سرد طی امشب نیز در استان تداوم خواهد داشت، اما طی فردا افزایش ۱ تا ۴ درجه‌ای دمای شبانه در اغلب استان پیش بینی می‌شود سپس تا پایان هفته تغییر محسوسی در دما وجود ندارد.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۴ درجه و دزپارت با دمای ۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۰.۶ درجه و کمینه دمای ۷.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.