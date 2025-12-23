پخش زنده
شجاعیان گفت: برنامههای امسال ماه رجب با شعار امام علی (ع)، راه روشن زندگی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با برگزاری نشست هماهنگی برنامههای فرهنگی ماه رجب با حضور مسئولان برنامههای پیشبینیشده این ماه از جمله ایام اعتکاف و سالروز ولادت امیرالمؤمنین امام علی (ع) تشریح شد.
دبیر بنیاد بینالمللی غدیر استان در این نشست با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب گفت: این ایام، ایامی منتسب به امام علی (ع) است و هر ساله در سطح ملی برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مردمی با مشارکت و حمایت دستگاهها برگزار میشود.
حجتالاسلام شجاعیان با بیان اینکه شعار امسال «امام علی (ع)، راه روشن زندگی» انتخاب شده است افزود: با توجه به شخصیت ممتاز و سبک زندگی امیرالمؤمنین (ع)، ایشان الگوی کامل زندگی امروز ما هستند و به همین منظور در سطح استان برنامههایی در سه محور طراحی شده که نیازمند همکاری و پیگیری همه دستگاههاست.
وی از جمله این برنامهها را برگزاری جشنهای مردمی، اجرای ویژهبرنامه «لبخند علوی» با پوشش صداوسیما، برنامه «بوسه بر دستان پدر» با مشارکت آموزشوپرورش، نواختن زنگ میلاد امام علی (ع) در مدارس، مسابقه «نامهای به پدرم»، شب شعر استانی، برپایی ایستگاههای صلواتی و نقاشی، همایش پیادهروی در دوازدهم دیماه، تزیین و نورافشانی شهری توسط شهرداریها، دیدار با خانوادههای شهدا، مسابقه کتابخوانی، عیادت از بیماران بستری در ۱۳ رجب، فعالیت گسترده رسانهای در فضای مجازی و مسابقه بهترین تولید محتوا عنوان کرد.
سید شهریار گنجی مدیرکل صدا و سیمای استان هم در این نشست با اشاره به نقش رسانه در ترویج فرهنگ خانواده گفت: در صدا و سیمای استان پویشی با عنوان «تصویری از پدر» طراحی شده که افراد میتوانند تصاویر پدران خود را از طریق این پویش ارسال کرده که علاوه بر پخش از صدا و سیما به آثار برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یاسوج نیز در این نشست نیز ضمن تبریک آغاز ماه پربرکت رجب گفت: ما بر سر سفره اهلبیت (ع) نشستهایم و هرچه داریم به برکت حضرات معصومین است و باید نسل جوان را با شخصیت و سیره این بزرگواران بهویژه امام علی (ع) آشنا کنیم، چرا که شناخت صحیح از این الگوها، جامعه را از انحراف دور میکند.
آیتالله حسینی با تأکید بر ابعاد شخصیتی امام علی (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) شخصیتی جهانی، صاحب کرامات، خردمند و آگاه به همه امور بودند چنانچه بزرگان دین ما هم انسانهایی متفکر و فیلسوفمسلک بودند.
وی با اشاره به جایگاه مقام ارزشمند پدر در دین مبین اسلام تاکید کرد: احترام به والدین از اولویتهای دینی است که خداوند نیز در قرآن کریم بر آن تأکید کرده است.
نماینده ولیفقیه در استان خواستار اجرای دقیق مصوبات و همکاری همه دستگاهها برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن برنامههای ماه رجب شد.