از ابتدای امسال، ۲۱ هزار و ۶۵۰ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون خراسان جنوبی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۶۴۴ نفر موفق به اهدای خون شدند.

کامبیز مهدی زاده افزود: از این تعداد ۴ هزار و۴۷۷ نفر از اهداکنندگان، برای نخستین بار اقدام به اهدای خون کرده‌اند و ۵ هزار و ۹۵۹ نفر نیز جزو اهداکنندگان مستمر بوده‌اند که نقش مهمی در تأمین پایدار ذخایر خونی استان دارند.

وی با اشاره به مشارکت بانوان در اهدای خون گفت: هزار و ۹۲۲ نفر از مراجعه‌کنندگان را بانوان تشکیل داده‌اند که نشان‌دهنده افزایش آگاهی و مشارکت اجتماعی زنان در این امر انسان‌دوستانه است.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان پاییز امسال ۱۹ هزار و ۷۲۸ نفر از آقایان نیز خون اهدا کردند افزود: همچنین ۲هزار و ۵۷۱ نفر هم با مراجعه به واحد‌های سیار انتقال خون برای اهدای خون در مناطق مختلف اقدام به اهدای خون کردند.

مهدی زاده با بیان اینکه تیم‌های سیار در مناطقی مستقر می‌شوند که پایگاه‌های انتقال خون در آن مکان‌ها وجود ندارد، افزود: دو مرکز خون‌گیری در بیرجند، یک مرکز در فردوس، یک مرکز در طبس و یک مرکز در قاین در حال فعالیت هستند.